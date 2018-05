Mehr Beachvolleyball den Je

01.05.2018, 13:38 Uhr

Das einzige Wochenende an dem kein Turnier statt findet wird mit einem Trainingscamp in Wulzeshofen überbrückt, welches am 14.7. sein wird.

Michael Haas wollte schon seit einigen Jahren mit den Veranstaltern der einzelnen Turniere in Kontakt treten, jedoch gestaltete sich das bis zum letzten Jahr als eher schwierig, aber nun ist die Beachvolleyball Community im Land um Laa und dem Pulkautal sehr gut vernetzt. So konnten die Termine sehr gut abgesprochen werden.Michael Haas: "Ich bin nach wie vor begeistert das es keine Überschneidungen der Termine gibt. Ich freue mich sehr das die einzelnen Veranstalter so zeitig mit der Planung in diesen Jahr begonnen haben und wir so die Termine noch gut verschieben konnten."Es konnten 9 verschiedene Veranstalter gefunden werden, welche gemeinsam 10 Turniere veranstalten.Informationen zur Anmeldung findet ihr auf der Facebookseite des Sportunion Volleyballverein Wulzeshofen, oder unter www.svwulzshofen.at