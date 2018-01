U-16-II Hallenturnier 2018

29.01.2018, 05:01 Uhr

Gespielt wurde in zwei Vierergruppen um den Einzug in die Finalspiele.In Gruppe A gab es knappe Entscheidungen. Die NSG Obersdorf/P. sicherte sich den Gruppensieg punktegleich, mit dem gleichen Torverhältnis und der gleichen Anzahl an geschossenen Toren auf Grund des Sieges im direkten Duell vor dem SC Breitensee. Der dritte Platz ging mit dem besseren Torverhältnis an die NSG Neudorf vor dem SV Stripfing.In Gruppe B holte der FC Mistelbach ohne Punkteverlust den ersten Platz vor der NSG Kreuttal und dem punktegleichen SC Leopoldsdorf mit je 4 Punkten. Vierter wurde der USV Hauskirchen.Der SC Mistelbach holte den Turniersieg mit einem deutlichen 6:1 Sieg gegen die NSG Obersdorf/P.. Dritter wurde mit dem Treffer zum 2:1 in letzter Sekunde die NSG Kreuttal vor dem SC Breitensee. Die weiteren Plätze gingen an die NSG Neudorf vor dem SC Leopoldsdorf, gefolgt vom USV Hauskirchen und dem SV Stripfing.Der SCU Poysbrunn/Falkenstein bedankt sich bei Rudolf Schütz, SPL Tele GmbH & Co KG für die Pokalspenden und bei ALLEN die zum Gelingen des Turnieres beigetragen haben.weitere Infos und Fotos unter: http://www.scu-poysbrunn-falkenstein.at/hallen--tu...