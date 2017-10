1. Platz für Berufsschule Mistelbach

13.10.2017, 15:43 Uhr



Energiebringer Pellets

Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler stellten sich bei diesem Projekt die Forschungsfrage, wie viel Energie steckt eigentlich in den Pellets und wie viel Energie muss man investieren um diese Pellets herzustellen. Dazu wurde eine kleine Pelletspresse angeschafft und an einen schuleigenen Traktor montiert. Ziel des Projekts war es verschiedene biogene Rohstoffe (pflanzliches Material, Ernterückstände, Holz, etc) zu pelletieren, während dem Pressvorgang wurde die benötigte Leistung gemessen und die Ergebnisse protokolliert. Der Heizwert der Pellets und weitere für die Verwendung als Heizmaterial relevanten Werte wurden dann gemeinsam mit der Bundesanstalt für Landtechnik in Wieselburg unter professioneller wissenschaftlicher Hilfe untersucht.

Siegerprojekt

Das Projekt „Pelletsherstellung vs. Maschineneinsatz“ wurde zum Siegerprojekt bei der diesjährigen Science Fair erkoren. Am Freitag den 15. September wurde die LBS Mistelbach in das Palais Niederösterreich zum Fest der Forschung eingeladen. Dort wurde das Projekt präsentiert und Barbara Stöckl interviewte die Schüler und ihren Lehrer Andreas Peham über die Tätigkeiten und Aufgaben. Dieses Interview wurde in der Sendung „Science Talk Special“ (ORF 3) am 25.09.2017 ausgestrahlt.Am Donnerstag den 5. Oktober 2017 fand im Rahmen der Wissenschaftsgala in Grafenegg die Siegerehrung statt und der erste Preis wurde von LH Johanna Mikl-Leitner an die Teilnehmer der LBS Mistelbach übergeben! Berufsschuldirektor Franz Pleil bedankt sich bei der BLT Wieselburg sowie bei den mitwirkenden Lehrern der LBS Mistelbach Andreas Peham, Michael Rührig, Jürgen Kraft, Oliver Stockinger und Wolfgang Maslo und freut sich über das Engagement der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.Am Foto: