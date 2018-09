Alternatives Leben - alternativer Markt

23.09.2018, 20:21 Uhr

Zum 4. Mal offenbarte sich das Angebot von Menschen, die etwas bewegen wollen.

WOLKERSDORF (gdi). 47 Austeller, 17 Therapeuten und 7 Vorträge informierten am Alternativ Markt zu vielfältigen Aspekten der Gesundheit und zu einem bewussten Lebensstil. Gerald Strehwitzer vom Organisationsteam beschreibt das Angebot: "Durch diese breite Palette an Ausstellern wird die Bevölkerung auf das reichhaltige Angebot in Wolkersdorf und Umgebung zum Thema Gesundheit, Bio sowie energetische Produkte und Dienstleistungen aufmerksam gemacht." Mit Unterstützung des Wolkersdorfer Wirtschaftsvereines wurde dieses Pionierprojekt als Plattform der Information und Inspiration realisiert. Bewusst wurde ein Sonntag ausgewählt, um der ganzen Familie mit vielseitigen Informationen und spannendem Kinderprogramm neue Anregungen und Abwechslung zu bieten. Die Themen der Aussteller spannten sich über Humangenetik, Naturheilmethoden, natürliche Körperpflege und veganes Speisenangebot.