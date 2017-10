Antoine van Horen kommt als Werksleiter von Gebauer & Griller

13.10.2017, 15:32 Uhr

Das Kabelwerk Poysdorf wurde 1975 gegründet und ist seither wichtiger Arbeitgeber im nördlichen Weinviertel. Auf einer Fläche von 54.000 m² werden im Kabelwerk unter anderem Leitungen für die Bereiche Automobilbau, Aufzug und Anlagenbau hergestellt. Die Unternehmensgruppe Gebauer & Griller entwickelt, konstruiert und fertigt seit Jahrzehnten hochwertige Kabel und Leitungssätze für die Automobil-, Aufzug- und Fahrtreppenindustrie sowie für industrielle Spezialanwendungen.Mitte Juli begrüßte Gebauer & Griller in Poysdorf seinen 1.000. Mitarbeiter.„Allein am Standort Poysdorf ist Gebauer & Griller in vier Jahren von 750 auf 1.000 Mitarbeiter gewachsen. Die Auftragslage und die stetig steigenden technologischen Anforderungen erfordern neben Innovationsgeist insbesondere das handwerkliche Geschick unserer Mitarbeiter in der Produktion bzw. den produktionsnahen Bereichen“, erklärt Geschäftsführer Holger Fastabend.

Niedlerländer in Poysdorf

Nun wurde mit Antoine van Horen ein versierter Werkleiter für den Standort Poysdorf eingestellt. Er stammt aus den Niederlanden, wohnt aber mit seiner Familie in Belgien. Für seine Arbeit wohnt er auch direkt vor Ort in Poysdorf. Van Horen hat internationale Erfahrung auf dem Gebiet der Kabelindustrie und hat schon in der Vergangenheit mit Geschäftsführer Fastabend zusammengearbeitet. Bürgermeister Thomas Grießl hat den neuen Werkleiter herzlich in Poysdorf willkommen geheißen und Landesrat Karl Wilfing, der für den Arbeitsmarkt in Niederösterreich zuständig ist, hat van Horen zu seiner neuen Aufgabe gratuliert. „Betriebe wie Gebauer & Griller sind nicht nur für Poysdorf sondern für ganz Niederösterreich von hoher Wichtigkeit. Hier wird nicht nur mittlerweile 1.000 Menschen Arbeit geboten, hier wird auch in die Zukunft hinein investiert und geforscht sowie für die Zukunft ausgebaut“, streicht LR Wilfing die Bedeutung des Betriebes hervor.