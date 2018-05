Die Zukunft der Kaufstrasse in Laa, Poysdorf und Mistelbach

03.05.2018, 13:53 Uhr

Ab 1. Februar 2020 übernimmt die Prokuristin der Kaufstrasse, Karin Schneider, die Boutique in Mistelbach und die Kaufstrasse in Poysdorf als selbständige Unternehmerin. Auch sie wird alle Mitarbeiterinnen an diesen Standorten weiter beschäftigen.Es ist nicht selbstverständlich und daher besonders erfreulich, dass alle drei Kaufstrasse Damenmodegeschäfte an Mitarbeiterinnen der Kaufstrasse übergeben werden. Die ehemaligen Kolleginnen wagen damit den Schritt in die Selbständigkeit. Frau Pemsel wird die frisch gebackenen Unternehmerinnen dabei voll und ganz unterstützen.Besonders freut Frau Pemsel, dass alle drei Standorte fortgeführt und damit alle Mitarbeiterinnen ihren Arbeitsplatz behalten werden. Frau Pemsel bedankt sich vorab bei den Mitarbeiterinnen und Kunden für die jahrzehntelange Treue und wünscht eine erfolgreiche Zukunft!