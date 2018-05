Fast 75 Prozent mehr Jobs frei

04.05.2018, 15:26 Uhr

Männer profitieren mehr

Frühjahrskampagne

Männer profitieren mit minus 15,4 Prozent stärker als Frauen mit minus 10,7 Prozent, bei den Jugendlichen ist der Unterschied am deutlichsten: Während die Zahl der unter 25-jährigen arbeitslosen Männer um 64 gesunken ist, ist die Zahl der unter 25-jährigen arbeitslosen Frauen um 10 gesunken.Gesunken ist auch die Zahl der vorgemerkten Lehrstellensuchenden und dem gegenüber ist die Zahl der offenen Lehrstellen gestiegen: 22 Lehrstellensuchenden (-14 oder -38,9%) standen Ende April 31 Lehrstellen (+23 oder +287,5%) gegenüber.AMS on Tour war ein ErfolgDie verstärkte Präsenz des Arbeitsmarktservice in den Betrieben war das Ziel der Frühjahrskampagne und zeigt gemeinsam mit der guten Konjunktur Wirkung auf dem Stellenmarkt. Die Arbeitskräftenachfrage zeigt im Bezirk mit einem Zugang von 431 offenen Stellen (einem Plus von 184 gegenüber dem Vorjahr) steil nach oben. Es wurden im Rahmen der aktuellen Kampagne rund 50 Betriebe von den MitarbeiterInnen des Service für Unternehmen besucht. Im persönlichen Gespräch mit den Personalverantwortlichen wurde vermehrt über den teilweise bereits akuten Fachkräftemangel gesprochen. Das betrifft Gesundheits- und Pflegeberufe genauso wie Metall- und Elektroberufe sowie Jobs im Dienstleistungs- und Gastgewerbe. „Das Bemühen um den persönlichen Kontakt, die rasche Vermittlung von Arbeitskräften sowie maßgeschneiderte Qualifizierungs- und Förderangebote werden von den Betrieben besonders geschätzt“ bemerkt der stellvertretende Geschäftsstellenleiter Wolfgang Erasim.