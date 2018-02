15.02.2018, 19:40 Uhr

Die LEADER Region Weinvierten Ost sucht neue Vermarktungsideen für regionale Produkte.

BEZIRK MISTELBACH. Die LEADER Region Weinviertel Ost sucht innovative Vermarktungsideen von regionalen Weinviertler Produkten. Die Zukunft für neue Vertriebswege beginnt oftmals mit einer außergewöhnlichen Idee und mündet in ein kreatives Konzept, das LEADER gerne unterstützt.Gemeinsame Vermarktung von regionalen Produkten hat viele Vorteile: Produzenten erweitern ihre Absatzmöglichkeiten, und Konsumenten haben die Vielfalt der Produktpalette besser im Blick. Deshalb startet die LEADER Region Weinviertel Ost einen Aufruf, um Projektideen rund um die gemeinsame Vermarktung von Weinviertler Produkten anzuregen, und daraus resultierende Projekte zu fördern. Der Aufruf richtet sich an alle interessierten Bürger und Vereine, sowie Bauernläden, Wochenmärkte, Nahversorger, Food Coops, Start up-Gründer und Produzenten. Gesucht sind Vorschläge, welche die Vermarktung von mehreren Produkten unterschiedlicher Produzenten an einem Standort unterstützen, nicht jedoch die Vermarktung von Produkten einzelner Betriebe allein.



Wunsch nach Regionalität

Der Wunsch von Bürgern nach mehr Angebot von regionalen Produkten ist oftmals hörbar, und auch viele Erzeuger von Weinviertler Köstlichkeiten tüfteln an neuen Vermarktungswegen. Die LEADER Region Weinviertel Ost bietet mit „kost.bares 2018“ allen diesen Anregungen und Vorschlägen zur Verbesserung der aktuellen Situation Platz. Dass lokale Initiativen in relativ kurzer Zeit auf die Beine gestellt und mit großem Erfolg laufen können, beweist die Gründung des LEADER geförderten Projektes „Gmoabauernlodn“ im Jahr 2017 in Kreuzstetten. Dort werden nun Produkte von 27 regionalen Betrieben auf Selbstbedienungsbasis an sieben Tagen der Woche angeboten und die Betreiber sind mit dem Erfolg äußerst zufrieden.Als Anregung für förderbare Maßnahmen listet die LEADER Region Weinviertel Ost einige Investitionen auf: Mobiliar für Präsentations- und Verkaufszwecke, Kühlschränke oder verschiedenstes Werbematerial wie Folder oder Beschilderungen.Geschäftsführerin Christine Friedl erläutert: „Es entstehen mancherorts Ideen zur Errichtung eines Weinviertler Shops, zur Gründung einer Food-Coop oder sogar zum Einsatz von selbstfahrenden Lieferautos, alle mit dem Ziel, den gemeinsamen Absatz der örtlichen Produzenten zu steigern. Leider bleibt es oft bei solchen Visionen, weil Umsetzungsmöglichkeiten nicht realisierbar erscheinen und vorhandene Mittel nichtAnsprechperson: CG Wolkersdorf, 15.02.2018ausreichen.“ Genau hier setzt die LEADER Region Weinviertel Ost an, denn die Erfahrung und Expertise des LEADER Teams unterstützt auf dem Weg von der ersten vagen Vorstellung zum erfolgreichen Projekt.Obmann Kurt Jantschitsch appelliert, innovative Ideen bei der LEADER-Initiative „kost.bares 2018“ einzureichen: „Wir bieten damit eine sehr konkrete Unterstützung für alle, die neue Vermarktungsmöglichkeiten von regionalen Produkten planen. Denn bei Förderzusage warten LEADER-Förderungen in der Höhe von 30-40% der Projektgesamtkosten.“Auf der Webseite www.weinviertelost.at können ab sofort über ein Kontaktformular alle Ideen eingereicht werden.Für allgemeine Rückfragen steht die LEADER Region Weinviertel Ost unter der Telefonnummer 02245/21230-10 oder per E-Mail leader@weinviertelost.at zur Verfügung.Weitere Infos: www.weinviertelost.at