Mistelbach: Arbeitslosigkeit ist um 6,6 % gestiegen

03.05.2017, 19:48 Uhr

In Mistelbach ist die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen (bereinigt um den Bezirk Gerasdorf) um 6,6% gestiegen, dies ist im Gegensatz zum restlichen Niederösterreich ein sehr hoher Anstieg. Der Trend ist aber im gesamten Weinviertel zu bemerken. „Besonders bei den Frauen ist der Anstieg mit 11,33 % sehr hoch, hier erschweren oft die Mobilität, die Betreuungspflichten und die Arbeitszeiten den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt,“ weiß die Leiterin des AMS Mistelbach Marianne Bauer. Hier sind besonders die Älteren 50+ Frauen betroffen, so ist hier der Anstieg sogar um 23,5% gegenüber dem Vorjahr sehr drastisch.

Verglichen mit dem Vormonat sehen die Zahlen schon um einiges Erfreulicher aus: so ist der Bestand von 2.594 auf 2.332 gesunken, wobei hier auch wieder bei den Männern ein stärkerer Abgang in Arbeit zu verzeichnen ist. Dies ist natürlich auch auf die Baubranche zurück zu führen, die die Saisonarbeitslosen wieder in Beschäftigung genommen haben.Erfreulich ist der Zugang an offenen Lehrstellen und sofort verfügbaren offenen Stellen, die gegenüber dem Vorjahr um 60% bzw. 128,7% gestiegen sind. „Unser Service für Unternehmen ist im April wieder „ON TOUR“ gegangen und besucht Betriebe im Bezirk,“ bemerkt Marianne Bauer, „um sich für die gute Zusammenarbeit in den letzten Monaten zu bedanken.“