Neuer MoSo Nahversorger Markt in Seyring

06.09.2018, 16:13 Uhr

Am 14. September ab 13 Uhr beginnt für Seyring eine neue Ära. Der MoSo eröffnet auf der rechten Dorfstraße.

GERASDORF. MoSo steht für Montag bis Sonntag, der Markt hat somit die ganze Woche von 0-24 Uhr geöffnet. Der neue Container Markt gewährleistet von nun an die Nahversorgung der Bevölkerung in Seyring. Die Idee dahinter kam vom gebürtigen Gerasdorfer Jungunternehmer Markus Wegerth, dessen Firma 2017 gegründet wurde und der von nun an den MoSo Markt leitet und betreut. Der Gemeinderat unterstützte mit einem einstimmigen Beschluss diese Idee und realisierte daraufhin die Errichtung des neuen Nahversorgers. Zum Verkauf werden insgesamt ca. 350 Lebensmittel des täglichen Bedarfs, die vorwiegend aus der Region stammen, angeboten. U.a. sind Milch, Butter, Gebäck, Eier durch Bar- oder Bankomatzahlung dort erhältlich. Der MoSo Markt Container steht in der rechten Dorfstraße vis-à-vis vom Eingang zum Kindergarten/Mehrzwecksaal.Der Startschuss fällt am 14. September. Um 13bUhr beginnt beim MoSo Markt in der rechten Dorfstraße die Eröffnungsfeier.Bürgermeister Alexander Vojta freut sich über das gelungene Projekt: „Ich habe mich so sehr für den MoSo Markt eingesetzt, damit die SeyringerInnen endlich einen Nahversorger erhalten. Ich freue mich auf viele Besucher am Eröffnungstag, ein kleines Geschenk aus dem Sortiment des Nahversorgers wartet dort bereits.“