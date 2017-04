BlowerDoor - Luftdicht wohnt sich‘s besser

28.04.2017, 08:28 Uhr

Schon geringfügige Leckagen (Undichtheiten), z. B. an der Dampfsperre oder an unsachgemäß ausgeführten Fenster- und Bauteilanschlüssen, können Wohnklima und Energiegleichgewicht empfindlich stören. Oft bleiben diese lange Zeit unbemerkt und sind Ursache für

• hohe Wärmeverluste und trockenes Raumklima im Winter• verringerten Wärmeschutz im Sommer• schlechten Schallschutz• mangelnde Effizienz von Raumlüftungsanlagen• erhöhte Gefahr von Schimmelbefall• Bauschäden durch KondenswasserbildungLangfristig können sie sogar irreparable Bauschäden verursachen!Mit einer Luftdichtheitsmessung ist die Qualität der Bauausführung nicht länger Vertrauenssache: Nur der BlowerDoor-Test liefert eine zuverlässige Aussage darüber, ob, und wenn ja wie viel Luft durch Leckagen in der Gebäudehülle entweicht.Für die Messung werden zunächst alle Montageöffnungen am Gebäude, wie Dunstabzug, Kamin etc., abgeklebt. Anschließend wird in eine Tür ein Ventilator eingespannt und im Haus ein Unterdruck und ein Überdruck von 50 Pascal erzeugt; das entspricht einem Winddruck von etwas mehr als 30 km/h. Gibt es Leckagen, strömt an diesen Stellen sofort Luft ins Gebäudeinnere nach. Die Menge der nachströmenden Luft kombiniert mit der Höhe des Unterdrucks liefert ein Maß für die Dichtheit des Gebäudes. Mittels Leckagensuche können undichte Stellen genau geortet werden, dabei ist auch die Kombination mit einer Thermografie zu empfehlen.BlowerDoor-Messungen sind wirkungsvolle Tests, die sich für unterschiedliche Einsatzgebiete sowohl bei Neubauten als auch bei bestehenden Gebäuden eignen:• als Qualitätskontrolle im Zuge der Fertigstellung von Neubauten oder nach Umbauarbeiten• in Neubauten mit Lüftungsanlagen als Nachweis, um die Funktion und Wirksamkeit sicherzustellen.• zur Überprüfung bestehender Gebäude, z. B. vor geplanten thermischen Sanierungen