Mit einer Photovoltaik-Anlage in die Zukunft investieren

10.01.2018, 16:19 Uhr

Immer mehr Menschen wünschen sich umweltschonend erzeugte Energie aus erneuerbaren Quellen, um damit knappe Ressourcen zu schonen und eine lebenswerte Umwelt zu erhalten. Gleichzeitig ist eine Photovoltaik-Anlage aber auch eine sichere Geldanlage und damit eine Investition in die Zukunft.Wichtig bei der Anschaffung einer Photovoltaik-Anlage sind eine sorgfältige Planung und die Berücksichtigung aller örtlichen Gegebenheiten. Neben Neubauten bieten insbesondere Dach- oder Gebäudesanierungen eine gute Gelegenheit, eine PV-Anlage zu installieren. Für die Errichtung reicht im Regelfall eine Bauanzeige. Photovoltaik-Anlagen sollten nur von befugten Fachleuten geplant und errichtet werden, da besondere Regeln und Vorgaben für die Errichtung gelten.Mit der EVN als Ihren kompetenten Energiepartner kommen Sie einfach und rasch zu Ihrer Photovoltaik-Anlage in österreichischer Qualität . Auf Basis einer sorgfältigen Analyse Ihres individuellen Stromverbrauchs dimensionieren die EVN Experten die Größe Ihrer geplanten Photovoltaik-Anlage und mit dem EVN Komplettpaket erhalten Sie professionelle Beratung und rasche Umsetzung in einem.• Optimale Abstimmung Ihrer Photovoltaik-Anlage auf Ihre individuellen Bedürfnisse• Information über alle aktuellen Förderungen und Übernahme der Förderabwicklung• Schlüsselfertige Installation der Photovoltaik-Anlage• Höchste Qualität bei Material und sorgfältig aufeinander abgestimmte Komponenten• Klärung aller technischen Details der StromeinspeisungTipp: die EVN Energieberater informieren Sie gerne kostenlos zu Photovoltaik, Sanierung oder Heizungstausch und stehen Ihnen auch für Fragen zu aktuellen Förderungen zur Verfügung.