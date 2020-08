Bürgermeister ON TOUR: Letzter Stopp im Schlosspark

Die erfolgreiche Veranstaltungsreihe „Bürgermeister ON TOUR“ ging am gestrigen Donnerstagnachmittag im Schlosspark Vösendorf zu Ende. Zwischen den vielen glücklichen und fröhlichen Gesichtern war auch N1 Niederösterreich TV Vorort anzutreffen, um einen kurzen Beitrag zu drehen.

„Ich glaube, dass es meinem Team und mir gelungen ist, mit dieser Veranstaltungsreihe die Distanz zwischen Gemeindeverwaltung und Bewohnerinnen und Bewohner zu verkleinern. Viele nutzten das Angebot und besuchten uns an den vier Standorten, um von Ihren Anliegen zu erzählen. Unsere Aufgabe jetzt ist es, diese Anliegen zu prüfen und so gut es geht umzusetzen, denn mein Ziel ist es, dass es allen Vösendorfern morgen besser geht als heute“, so Bürgermeister Hannes Koza.

Für Herbst ist bereits eine Gemeindebau-Tour im gesamten Ort geplant.