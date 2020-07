Die Aktion "Sommerkino" des Landes Niederösterreich feiert 2020 ihr 15-jähriges Jubiläum. Brunn am Gebirge ist erstmals dabei und durfte bei der feierlichen Eröffnung Mag. Karl Wilfing, Präsident des NÖ Landtages begrüßen.

Jeden Montag und Dienstag kann man bei Schönwetter am BRUNO-Freiluft-Platz (Franz Weiss-Platz 7) Kino unter Sternen genießen. Der Eintritt ist frei, für Kulinarik sorgen die buchbar und das No. UNO.

Das gesamte Programm mit Trailer zum jeweiligen Film finden Sie auf www.brunnamgebirge.at/events.