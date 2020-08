Most- und Sturmfest in Brunn am Gebirge

Am 06. September 2020 ab 15:00 Uhr lässt der Weinbauverein Brunn am Gebirge den Sommer mitten im Weingarten mit dem Most und Sturmfest am Brunner Hauerplatzl, Roter Kreuzbaumweg ausklingen. Genießen Sie den Nachmittag mitten im Weingarten mit Most, Sturm, kulinarischen Schmankerln der Brunner Winzer und einem einzigartigen Ausblick.

Die Anfahrt zum Roten Kreuzbaumweg erfolgt über die Leopold Gattringer-Straße, die Wasserwerkstraße und den Kesslerweg.

Bei Schlechtwetter findet das Most und Sturmfest nicht statt.

Bitte beachten Sie die geltenden Corona-Verhaltensregeln.