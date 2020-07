Die 4. Musiktheaterwoche der stimmwerkstatt ist letzte Woche gut über die Bühne gegangen. 20 Kinder zwischen 4 und 8 Jahren haben 5 Tage lang mit einem professionellen Team (Marlies Krug-Rietz, Sebastian Rietz, Lisa Koroleva und Florentina Huber) ein eigenes Stück in Anlehnung an die Oper Rusalka von Antonín Dvorák entwickelt und open air vor der Weisleinmühle präsentiert. Die jungen DarstellerInnen des „Wasserstück mit Nixenglück“ zeigten sich sehr sangeskräftig, freudvoll, bewegt und konzentriert in mehreren Liedern mit selbstgemachten Requisiten und Kostümen. Das Programm fand heuer überwiegend im Freien statt.

Marlies Krug-Rietz, Mitgründerin Leiterin der mini stimmwerkstatt: „Es ist jedes Mal eine Freude, mit so begeisterungsfähigen Kindern zu arbeiten und den Funken für (nicht nur) klassische Musik überspringen zu lassen!“