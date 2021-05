Abschied eines Pfarrers

Die letzten Jahre eines Pfarrers

Aus gesundheitlichen Gründen muss Stadtpfarrer Richard Posch nach 18 Jahren Dienst in der Stadtparre Mödling seinen Dienst aufgeben. Die Suche nach einem Nachfolger gab es seit November. Das Los fiel auf Dechant Adolf Valenta: „Die Diazösanleitung und Personen aus Mödling haben mich darum ersucht, mich um diese Stelle zu bewerben. Zusätzlich wird im Vorfeld Rücksprache gehalten, was der Bischof wünscht“. Mödling als Patronatspfarre ist im Eigentum der Gemeinde und Bürgermeister Hans Stefan Hintner sohin Patron der Pfarre. Dazu meint Valenta: „Der Bürgermeister hat bei der Benennung eines neuen Pfarrers ein starkes Mitspracherecht. Mehrfachbewerbungen gibt es aufgrund der zugespitzten Personalsituation kaum. Ich wurde ersucht diese Stelle anzutreten und per Dekret bestellt.“ Valenta, hielt die Gottesdienste seit 10 Jahren in Brunn am Gebirge und ist als Dechant für den Bezirk verantwortlich „somit bleibt eine Verbundenheit zur Gemeinde vorhanden.“ Dreißig Jahre am selben Ort sei dezitiert nicht gewünscht, was man im Vorhinein wisse.

Pfarrer Posch wird nach Kirchberg am Wechsel übersiedeln und dort den Pfarrer unterstützen.

„Von einem Weltpfarrer ist gewünscht, dass man mit 75 in Pension geht und dann als Aushelfer weiter zur Verfügung steht. Allerdings soll man nicht in derselben Pfarre bleiben, sondern für die Pension einen Ortswechsel vollziehen. Wer vor Ort bleibt, blockiert den Nachfolger.“ Für Diazösanpriester oder Weltpriester gäbe es ein soziales Auffangnetz, ein Priesteraltersheim. Dieses werde allerdings nicht gerne angenommen, „da Pfarrer sind Individualisten und auf einmal zusammenzuleben ist sehr schwierig,“ so Valenta.

Für Adolf Valenta, der in Wien und Rom Theologie studierte, ist die Stadtpfarre Mödling eine Herausforderung als Bezirksstadt, Schulstadt sowie kulturell anspruchsvolles Gebiet. Die Leitung habe er für St. Othmar, Mödling Herz-Jesu und Pfarre Wiener Neudorf inne, Gottesdienste wird er in St. Othmar, St. Michael und der Spitalskirche abhalten. „Ich habe einerseits Respekt vor der neuen Aufgabe, aber freue mich auch darauf,“ so Valenta.

Richard Posch wird am 27. Juni um 10.00 feierlich verabschiedet, am 5. September gibt es die offizielle Amtsübergabe.