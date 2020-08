Der Badifant, das neue Maskottchen des Perchtoldsdorfer Freizeitzentrums, ist in den Sozialen Medien schon eine kleine Berühmtheit. Nun gibt es neben dem eigenen Facebook- und Instagram-Auftritt auch Badifant-Fanartikel - eine Trinkflasche, ein Kapperl und ein temporäres Tattoo - die im Restaurant des Freizeitzentrums erhältlich sind.

Martha Günzl (Die Grünen), die als geschäftsführende Gemeinderätin seit Juli für das Freizeitzentrum politisch zuständig ist, freut sich über das "Erbe", das sie von ihrem Vorgänger Herwig Heider (PVP) übernommen hat: "Die Merchandisinglinie für den Badifanten entspricht dem Stand unseres gegenwärtigen Umweltbewusstseins. So sind beispielsweise die kindergerechten Trinkflaschen auf Zuckerrohrbasis hergestellt und lassen sich zur Gänze rezyklieren".

Als im Zuge der Corona-Pandemie die Messeinheit "ein Baby-Elefant" für Abstände kommuniziert wurde, war klar, dass für das Perchtoldsdorfer Freizeitzentrum eine sympathische Figur geschaffen werden musste, um an die Abstandsregeln ohne drohenden Zeigefinger zu erinnern. Die Lösung war ein Plüschelefant, der umgehend Fans in den Sozialen Medien fand. Es wurden daraufhin Namensvorschläge gesammelt aus denen die Kindern der "Elefantenklasse" in der Volksschule Sebastian-Kneipp-Gasse den Namen Badifant auswählten.

Der Badifant hat allerdings nicht nur Corona zum Thema, sondern erzählt auf seiner Facebookseite Begebenheiten aus und um das Perchtoldsdorfer Freizeitzentrum. Derzeit läuft noch bis Mitte September die Badifanten-Challenge, bei der Badifanten-Fans fotografieren sollen, wo sie mit ihrem Badifanten-Fanartikel überall herumkommen.