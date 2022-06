Stadtbaddirektor Mehmed Alajbeg erwartete mit einem bunten Fun- und Activityprogramm vergangenen Samstag seine Badegäste auf. Neben Stand-up paddling, konnten sich die Badefreudigen am Bubble Soccer, einer Luftburg

oder auch an ersten Tauchversuchen erfreuen. Alajbeg, der bemüht ist Pensionisten, Jugendliche, Erholungssuchende und Touristen gleichermaßen anzusprechen meinte: "MIr ist wichtig, dass sich alle im Bad wohl fühlen. Wir haben schon viel in diese Richtung gemacht, allerdings um ins Detail zu gehen, werden wir noch ein paar Jahre benötigen." Alajbeg, der die Technik eigenhändig verbesserte und damit Kosten von über 200.000 Euro sparen konnte, freut sich nun den Badegästen angenehmere Wassertemperaturen von 26 Grad bieten zu können. Der Stadtrat für städtische Betriebe, Friedrich Panny, dazu: "Selbst meine Frau, der die Temperatur immer zu gering war, geht nun in das Becken." Neben einem schönen Spielplatz und viel neu eingesetzter Pflanzen darf sich das Stadtbad mit neuem Logo präsentieren. Mehemed: "In unserem Logo ist die Ente zu sehen, daher haben wir auch zu Beginn an jeden eine Badeente ausgeteilt. Auch gibt es im hinteren Teil des Freibereiches ein Entenhotel, was zwei Enten beherbergt. Den Besuchern Florencia und Valentina gefiel die neue Aufmachung des Bades sehr gut: "Es macht einen positiven Eindruck auf uns, ideal zum Entspannen und Genießen."