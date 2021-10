Pandemie geschuldet konnte der Chor „Kontroverse“ seit Ende 2019 nicht mehr auftreten. Beim Comeback-Konzert letzten Freitag in der St. Othmar Kirche unter dem Titel „Highway to heaven“ wurde die Obfrau Veronika Duursma von Kulturstadtrat Stephan Schimanwa mit dem Verdienstkreuz für Vereine in Gold“ geehrt.

Aufgrund ihrer 16 jährigen Tätigkeit als Obfrau war es zeitgleich für sie soweit zurückzutreten. Daher zeigte sie sich offensichtlich sehr gerührt, dass ihre Verdienste so gewürdigt wurden. Ebenso wurde an diesem Abend dem Chorleiter Andreas Brüger für seine Tätigkeit gedankt. Stephan Schimanowa: „Wir haben im Gemeinderat darüber abgestimmt und es waren alle dafür, diese Verleihung an Veronika Duursma vorzunehmen.“