Feriencamps in Mödling

Feriencamps gibt es eine ganze Menge, doch wie das Geeignete finden? Bezirksblätter hat ein wenig für Sie nachgeforscht.

Neben den allzeit beliebten Tennis- und Fußballcamps bietet der Bezirk auch spezielle Schwerpunktwochen.

Wer die Natur liebt, ist beim Outdoor Camp von kBumm gut aufgehoben. Für Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren werden Waldwochen angeboten, in denen Navigation, Schnitzen, Unterschlüpfen und Wissen über den Wald vermittelt wird. Thomas Beham: „Wir unterscheiden uns von anderen Feriencamps, dass wir flexible Tagesziele haben in denen die Kinder verschiedene Stellen des Wienerwalds kennenlernen sollen. Darüber hinaus ist unser Credo ‚mit einer geringeren Teilnehmerzahl mehr erreichen zu können‘ und wir vergeben daher auch nur wenig Plätze.“ Aus diesem Grund sind derzeit die Feriencamps ausgebucht.

Musizieren und Singen lässt sich im „Musik und Rhythmus“ Feriencamp, ebenfalls von KBumm oder in der „Muscial Academy“ des Talentegartens, der auch eine „Dance Academy“ anbietet, erproben. Katja Higatzberger: „Von anderen Feriencamps unterscheidet uns, dass es Anspannungs- und Entspannungsphase über den ganzen Tag verteilt gibt. So lernen wir über den Bach und gehen im Anschluss hinaus und untersuchen das Gewässer. Auch haben wir ein sehr breit gefächertes Programm und bieten viele ausgefallen Kurse an.“ Anders als während des übrigen Jahres, richtet sich Higatzberger in ihren Feriencampwochen nicht nur an begabte Kinder. „Während der Sommermonate sind die Kinder von den Begabungen her bunt gemischt.“

Bei den Kursen des Talentegartens „Wir drehen einen Film“ lernen Kinder mit einem Handy einen Kurzfilm drehen, bei „Werken mit Cool Tool“ Sägen, Bohren und Drechseln und wie man sein eigenes Werkstück entwirft.

Aber auch die Arbeiten am Computer kommen in den Sommerwochen nicht zu kurz. Robomaniacs bietet ein Einführungscamp für Programmierer, sowie Robotics und Programmieren unterschiedlicher Themenschwerpunkte wie Lego Mindstorms, die Kraft der Sonne oder die Kraft des Windes. Robomaniacs Geschäftsführerin Catrin Meyringer: „Das Besondere an unseren Workshops ist, dass wir Programmieren in Kombination mit Naturwissenschaften wie anbieten. Darüber hinaus werden bei uns nicht nur vormittags sondern ganztags die Inhalte vermittelt.“

Beim Talentegarten Workshop „Scratch für Anfänger und Fortgeschrittene“ lernen Kinder eigene Grafiken und Geräusche erzeugen und erfinden eigene Spielkonzepte.

Und Schüler von 11 bis 14 Jahren, die sich mit der Schule auch außerhalb der Schule verbunden fühlen, können für eine Woche die HTL näher kennenlernen, experimentieren und in der Werkstatt arbeiten.