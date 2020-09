BEZIRK MÖDLING. Vor unglaublichen 100 Jahren erblickte Otto Frank am 1. September 1920 das Licht der Welt. Rüstig und geistig absolut fit (der Jubilar vertieft sich jeden Tag in seinen Computer) feierte der frühere Architekt im Seniorenzentrum Schloss Liechtenstein nun seinen runden Geburtstag, zu dem ihm Bürgermeister Johann Zeiner, Verwaltungsdirektor Peter Sloup sowie Pflegedirektorin Bernadette Kralik herzlichst gratulierten und ihm Präsente überreichten. Bei einem Gläschen Sekt und einem Stück Torte wurde in gemütlichem Rahmen ein bisschen gefeiert.