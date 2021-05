Jeder kann Kochen lernen

Seit 2014 lebt Haubenkoch Robert Letz mit Lebensgefährtin Marion in Wiener Neudorf. Obwohl er schon viele Plätze in seinem Leben kennengelernt hat, hat er hier sein zuhause gefunden. „Da meine Kinder im 23. Bezirk wohnen, kommt mir die Nähe zu Liesing sehr entgegen. Ebenso genieße ich es gleich im inneren Bezirk Wiens sein zu können. In unserer Gegend wiederum gehe ich gerne mit meiner Lebensgefährtin durch Mödling eine Runde spazieren,“ erzählt der Koch. Auch Radfahren, ein Heurigenbesuch und Wandern steht am Programm – wobei er letztes während des Lockdowns besonders zu schätzen gelernt hat. Seit wenigen Jahren unterhält das Paar ein Badehäuschen bei der Sandkiste (ehem. 100-Tage-Sommer Areal), wo es gerne relaxte Sommerstunden verbringt.

Als gelernter Koch hat Letz bereits viele Stationen seines Lebens durchlaufen. „Begonnen habe ich beim Steirereck, wo ich 1986 bis 1991 meine Lehrjahre hatte. Dann war ich Geschäftsführer der Ersten Bank, wo ich zum Geschäftsführer über 60 Mitarbeiter wurde.“ Auch die Selbständigkeit habe er probiert und dafür den Restaurantbereich des Wiener Hotels König von Ungarn angemietet. „Dies lief jedoch nicht so gut wie erwartet. Da ich auch ein kleines Cafe im Mozarthaus unterhielt und nicht an zwei Plätzen gleichzeitig sein konnte, die Gäste aber nach mir verlangten, war der Erfolg mäßig und ich gab das Restaurant auf.“

Heute macht Letz nur mehr, was ihm Spaß macht und so kocht er im Wirtshaus „Winklers zum Posthorn“. Sein bevorzugtes Gericht sind Eiernockerln mit Rahmgurkensalat - ein Geschmackserlebnis aus seiner Kindheit. „Ich bin der Vertreter der klassischen puristischen Küche, die mir erlaubt mit wenigen Handgriffen tolle Geschmackerlebnisse zu zaubern.“ Entscheidend sind hierbei auch qualitativ hochwertige Rohprodukte. „Beim Auto schütten wir auch nicht ein schlechtes Motoröl hinein – genauso sollten wir es mit den Lebensmitteln halten. Bei einem Henderl von einem Kilogramm um weniger als 2 Euro stellt sich die Frage woher es kommt und wieviel der Lieferant davon hat.“ Wichtig sei dem Fernsehkoch regionale Produzenten zu unterstützen. „Diese geben sich die Mühe eine Artenvielfalt zu gewährleisten und alte Sorten wieder zu kultivieren,“ erklärt Letz.

Vor kurzem erschien sein Buch „Letz Cook“, welches ihn folglich zum Fernsehkoch der ORF Sendung „Guten Morgen, Österreich“ machte. „Jeden Mittwoch gebe ich Tipps und Ratschläge zu Themen wie richtiges Beizen oder auch Marinieren. Mein Wissen weiterzugeben macht mir unheimlich viel Spaß.“

Trotzdem Letz stets beschäftigt ist, gibt es das Wort Stress für nicht für ihn. „Wenn ich viel Arbeit habe, weiß ich das im Vorhinein und stelle mich darauf ein. Auch habe ich immer einen Plan B auf den ich zugreife, wenn es nicht wie geplant läuft. Daher kann mich nichts aus der Ruhe bringen.“

Obwohl der Haubenkoch auch gerne privat kocht „das geht schneller und die Familie freut sich,“ geht er auch auswärts essen. Dabei ist ein kritischer Blick von ihm nur dann gegeben, wenn in einem Restaurant die Erwartungshaltung hochgespielt wird, aber nicht eingehalten werden kann. Sonst sei er auch sehr begnügsam und holt sich auch mal einen Burger vom Strandbuffet der Sandkiste. „Trotzdem habe ich das Problem, dass Freunde sich nur selten getrauen mich zum Essen bei ihnen daheim einzuladen“, gibt Letz bedauernd zu.