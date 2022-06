BEZIRK MÖDLING. „In der Zeit, bis die Kinder 12 ½ sind, lässt sich mit Ausflügen und Erlebnissen ein Grundstein an Naturverbundenheit legen. Tiere, Pflanzen, Pilze und Lebensräume, die wir kennen, über deren Besonderheiten wir etwas erfahren haben, bleiben uns in Erinnerung und wecken in uns ein Verständnis für deren Bedürfnisse und die Notwendigkeit sie zu schützen“, ist Biosphärenpark-Direktor Andreas Weiß überzeugt. Darum gibt rechtzeitig zum Start der Sommerferien die neue Broschüre „50 Dinge, die du getan haben musst, bevor du 12 ½ bist“ jede Menge Anregungen und Ideen, um die Natur vor der eigenen Haustüre zu entdecken.

Sommer vor der Haustüre



Nicht immer muss man auf Reisen gehen, um Abenteuer zu erleben und Neues zu entdecken. Der Biosphärenpark Wienerwald bietet dies gewissermaßen vor der eigenen Haustüre. In der Natur können Kinder Erfahrungen sammeln, ihrem Entdeckungs- und Forschungsdrang nachgehen, ihre eigenen Fähigkeiten austesten und erweitern, ihre Sinne schärfen, aktiv werden und gleichzeitig zur Ruhe kommen. Die liebevoll illustrierte, rund 60 Seiten starke Broschüre beinhaltet 50 Tipps inklusive Anleitung, wie man die Natur mit Kindern erfahren und dabei Spaß und Abenteuer erleben kann.

Bestellmöglichkeit



Die Broschüre ist kostenlos und kann unter der E-Mail: office@bpww.at bestellt werden, wer seine schönsten Momente beim Erleben von 50 Dingen im Biosphärenpark Wienerwald zudem auf den Social Media Kanälen des Biosphärenparks teilt, nimmt am 1. September 2022 an einer Verlosung teil, zu gewinnen gibt es eine Übernachtung am Wolf-Hof in Pressbaum. Infos unter www.bpww.at.