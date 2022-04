BEZIRK MÖDLING. Jeden Tag, an dem ein Kind ohne privates Auto in die Schule gebracht wird, klebt es ein Blatt auf den Baum. Mit dieser von den Schülern gelebten Begeisterung bekommt der Mitmach-Baum in der Ganztagsschule Franz Schubert-Straße täglich viele neue Blätter.

Die Initiative der katholischen und evangelischen Umweltbeauftragten, mit Unterstützung der Erzdiözese Wien sowie namhaften Firmen bzw. Organisationen, läuft seit Anfang März und endete mit Ostern. „Gemeinsam setzen wir damit ein Zeichen“, betont katholische Religionslehrerin Michaela Moser erfreut, die u. a. die Aktion begleitet. Weitere Motivation: Wenn das Plakat, bis Ostern reichlich mit Blättern beklebt ist, gewinnt die Schule im Sinne der Erhaltung der Artenvielfalt einen Obstbaum oder Obststrauch für ihren Garten zum selber Einpflanzen. Inzwischen haben die Kinder sehr fleißig gesammelt und auch Direktorin Renate Koller ist überzeugt, „an diesem tollen Projekt nächstes Jahr wieder teilzunehmen, um dann den Erfolg noch zu übertreffen“.