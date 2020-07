Brunn am Gebirge startete auf Initiative von Wirtschaftsreferent gf. GR Oliver Prosenbauer vergangenen Woche die größte Wirtschaftsförderungsaktion in der Geschichte. „Auf Grund der COVID-19 Krise klagten besonders kleine und mittlere Betriebe über enorme Umsatzrückgänge. Als zuständiger Wirtschaftsreferent wollte ich sofort helfen und habe mich deshalb für eine Gutscheinaktion mit einem Gesamtvolumen von € 300.000,- stark gemacht!“, so Oliver Prosenbauer erfreut über die Aktion.

Jeder Brunner Haushalt erhält nun einen € 25,- oder € 50,- Gutschein. (€ 50,- für Mehrpersonen-Haushalte und € 25,- für Single-Haushalte) die ausschließlich bei Brunner Unternehmen eingelöst werden können. Bereits nach der ersten Woche wurden mehr als 1.200 Gutscheine abgeholt.

Unternehmen zeigen sich sehr erfreut: „Bewusstsein für Brunner Betriebe geschaffen!“

Bei einer Besuchstour von Wirtschaftsbund Obmann GR Markus Pallanits und gf. GR Oliver Prosenbauer bei Brunner Betrieben, zeigten sich auch diese sehr zufrieden über die Unterstützung des Wirtschaftsstandortes Brunn am Gebirge. Markus Pallanits ist selbst Unternehmer und zieht aus Unternehmer-Sicht eine erfolgreiche Zwischenbilanz: „Bei mir im Betrieb wurden schon viele Gutscheine eingelöst und ich konnte neue Kunden gewinnen. Wir haben es auch geschafft, mit dieser Aktion, ein Bewusstsein für Brunner Betriebe zu schaffen!“

Die Aktion läuft noch bis Ende August. Bis dahin können sowohl die Gutscheine am SIB (Gemeindeamt Brunn) abgeholt werden, sowie bei den Brunner Betrieben eingelöst werden.

„Am Ende werden wir eine Bilanz ziehen und diese Aktion möglicherweise fortsetzen. Auch die Gutscheinaktion der Raiffeisen Regionalbank Mödling könnte uns als Vorbild für eine Herbstaktion dienen.“, ist Oliver Prosenbauer optimistisch die Aktion zu verlängern.