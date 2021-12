BEZIRK MÖDLING. Energiegemeinschaften stellen einen neuen Meilenstein für die österreichische Energiewirtschaft dar. Interessierte bekommen nun die Gelegenheit, sich zusammenzuschließen, um Energie gemeinsam zu produzieren und zu nutzen. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: proaktive Teilnahme am Klimaschutz, Ausbau von dezentralen Energiesystemen, Genuss wirtschaftlicher Anreize und die Stärkung der regionalen Wertschöpfungskette.

Schritt Richtung Energiewende



Die neu gegründete Erneuerbare Energiegemeinschaft Perchtoldsdorf setzt großen Schritt in Richtung Energiewende. „Perchtoldsdorf kommt heute auf einen Anteil von rund 30 Prozent erneuerbarer Energie bei einem jährlichen Verbrauch von mehr als 335.000 Megawattstunden“, erzählt der frischgekürte Obmann der Energiegemeinschaft geschäftsführender Gemeinderat Martin Fürndraht: „Hier wollen wir deutlich stärker werden. Ziel ist es, Energie aus örtlicher Herkunft, z.B. aus einer Photovoltaikanlage, direkt im Nahebereich zu verwerten und damit örtliche Energiekreisläufe in Gang zu bringen“. Ein wesentliches Element in dieser Strategie wir auch die Inanspruchnahme von Fördermitteln sein.

Mit im Team ist Vizebürgermeister Christian Apl als Obmann-Stellvertreter ebenso wie Energie-Experte Peter Püspök, langjähriger Präsident des Dachverbandes Erneuerbare Energien Österreich. In Perchtoldsdorf wurde bereits 1998 eine Photovoltaik Gemeinschaftsanlage mit 10,2 kWp errichtet. 2010 wurde Perchtoldsdorf in das Förderprogramm "Klima- und Energie-Modellregionen" des Klima- und Energiefonds aufgenommen. Mittlerweile gibt es auf zahlreichen gemeindeeigenen Gebäuden und Grundstücken PV-Anlagen. Vier davon sind Teil des 2013 errichteten Bürgersolarkraftwerks mit einer Gesamtleistung von 206,5 kWp. Auf privaten Perchtoldsdorfer Dächern bestehen knapp 250 Photovoltaikanlagen mit einer installierten Leistung von über 1 Megawatt.