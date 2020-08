Ein kreativer Weinherbst

BEZIRK MÖDLING. Gute Ideen sind vor allem in Zeiten wie diesen sehr gefragt. Ob Riedenwanderung und Altweinverkostung in Gumpoldskirchen, ob „Ausgsteckt is“ in Guntramsdorf oder ob Wein-, Sturm und Mosttage in Mödling - auch dieses Jahr kommen Weinfreunde trotz Corona auf ihre Rechnung. Das Genussherbst-Programm der drei Anningergemeinden hat somit einiges zu bieten.

"Ausg'steckt is"



„Außergewöhnliche Zeiten erfordern besondere Maßnahmen“, bringt es der Guntramsdorfer Bürgermeister Robert Weber auf den Punkt. Seine Winzer haben daher eigene Initiativen gesetzt, um auf den Weingenuss im Herbst so richtig Appetit zu machen. Unter dem Motto „Ausg´steckt is“ werden mehrere Heurigenbetriebe an den ersten zwei Wochenenden am 5. und 9. sowie am 12. und 13. September Wein-, Most und Sturm sowie hausgemachte Schmankerln anbieten. Genuss im Freien soll auch entlang des Wasserleitungsweges von mindestens zwei Heurigenbetrieben auf Guntramsdorfer Ortsgebiet angeboten werden.

Wein und Kultur



Wein und Kultur gibt es in Gumpoldskirchen zu genießen. Am 5. September um 15 Uhr steht ein Platzkonzert mit dem Musikverein Gumpoldskirchen mit anschließender Riedenwanderung und Altweinverkostung auf dem Programm. Am 6. September wird der Genussherbst um 10 Uhr mit einer Riedenwanderung gestartet, ab 11 Uhr wird zu einem Genussfrühschoppen eingeladen, anschließend stattet der Musikverein den teilnehmenden Betrieben, wie Weinbau Freudorfer unter den Arkaden des Gumpoldskirchner Rathauses und heurigen spätrot sowie dem Weingut Thallern einen Besuch ab, letztere wissen vor allem an den beiden Septemberwochenenden mit Musik, Wein, Spanferkel und Wildspezialitäten zu begeistern. Musikalisch und poetisch wird’s am 12. und 13. September bei Weinbau Proisl und den Königsweinwinzern, wo Songwriterin Karin Minich und Ortspoet Horst Biegler ganz besondere Schmankerln am Kirchenplatz kredenzen werden. „Ich sehe es als Chance, die Tradition der Genussmeile über die Zeit der coronabedingten Einschränkungen weiterführen zu können“, lobt Gumpoldskirchens Ortschef und Genussmeilen-Mitbegründer Ferdinand Köck, das Engagement seiner Winzer.

Genuss in Mödling



Einfallsreichtum beweisen auch die Winzer der Babenbergerstadt Mödling. Wein-, Sturm und Most sowie hausgemachte Schmankerln sind am Schrannenplatz von 5. bis zum 20. September unter der Woche von 16 bis 22 Uhr und am Wochenende ab 11 Uhr bei den Weinhauern Fritz Taufratzhofer und Christian Langecker zu verkosten. Am 19. September um 18 Uhr werden „Weana und Yankee“ Wienerlieder der etwas anderen Art zu Gehör bringen. Eine weitere Möglichkeit den Weinherbst zu genießen, bietet sich bei Marina Wildes Genusshütte im Mödlinger Hyrtlpark zu den obengenannten Öffnungszeiten an. „Unsere drei Gemeinden verbindet eine der schönsten Straßen der Thermenregion Wienerwald, die Weinstraße, die vom seinerzeitigen Bürgermeister Josef Schöffel initiiert wurde. Die Genussmeile ist eine Erfolgsgeschichte, die nächstes Jahr fortgesetzt werden muss. Sie verbindet die gesamte Region“, bekräftigt Mödlings Stadtoberhaupt und Nationalratsabgeordneter Hans Stefan Hintner, ein weiterer Ideenfinder und Gründungsmitglied der Genussmeile.