Im Rahmen des Ferienspieles der Gemeinden Achau und Hennersdorf hatten die Kinder beim Geschicklichkeitsparcours der FF Hennersdorf viel Spaß. Robert Matzner und sein Team gestalteten für die Kinder einige lustige und kurzweilige Stunden beim Zielspritzen, Kuppeln, Wettlauf und weiteren lustigen Aktivitäten. Die Kinder haben den Nachmittag sehr genossen. Zum Abschluss gab es für alle noch ein Eis und einen Luftballon von Bürgermeister Ferdinand Hausenberger. Am Vortag gestaltete die Hennersdorfer Dorferneuerung unter der Leitung von Manfred Holzbach eine Rätselrally quer durch Hennersdorf, die ebenfalls sehr viel Spaß machte. „Ich freue mich, dass die Kinder die Tage so genossen haben und gleichzeitig danke ich allen helfenden Händen, die zum Gelingen des Ferienspiels beigetragen haben“, so Hausenberger.