„Vor drei Jahren habe ich als grüne Gemeinderätin unseren Gärtner der Marktgemeinde Vösendorf überredet, mit mir das Gartenprojekt auf der brachliegenden Grünfläche der Gemeinde zu starten. Daraus ist ein wunderbarer ökologischer Garten geworden, der zum Verweilen einlädt,“ so Alexandra Wolfschütz, grüne Vizebürgermeisterin von Vösendorf. „Es gibt außerdem zwei Bänke und einen Trinkbrunnen, der viel genutzt wird!“

„Ökologisch gärtnern ist für mich schon seit langer Zeit ein wichtiges Thema. Böden sind überdüngt und naturnahe Gärten, die Tieren und Pflanzen einen Lebensraum bieten sind im städtischen Bereich rar geworden. Und genau das wollte ich mit dem Projekt ändern.“

Bunte Vielfalt und Insektenparadies

Unser Garten braucht keinen synthetischen Dünger, denn wir kompostieren und mulchen mit Grünschnitt. Wir bauen alte Gemüsesorten und Raritäten an, haben Obstbäume und Naschsträucher gesetzt. Außerdem haben wir für Insekten eine große Anzahl an Blumen und Stauden gepflanzt, sowie eine kleine Ecke als Blumenwiese angesät. Die SchülerInnen der Volksschule haben ein wunderbares Insektenhotel gebastelt, das bereits besiedelt ist.

Bei uns bleibt Gemüse über den Winter stehen und kann sich auch unter dem Jahr selbst aussäen. Dadurch haben wir Erfahrungen gewonnen, dass so manches Gemüse winterhart ist, von dem wir es nicht geglaubt haben.

Eine besondere Augenweide und ein Duftplatz ist die Kräuterspirale aus Stein! Alle Hochbeete sind aus Stein angelegt. Sie bieten besonders Stabilität und garantieren auch an kälteren Tagen einen ausgezeichneten Wärmehaushalt. Die Steinzwischenräume bieten vielfältigen Pflanzen und Tieren Lebensraum.

Umdenken angesagt – zurück zur Natur

„Ich bin sehr stolz, dass wir den Preis gewonnen haben. Die jahrelange Arbeit und Pflege im Garten hat sich gelohnt und wird von den BewohnerInnen des Grätzels wunderbar aufgenommen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mitgeholfen haben, dass der Garten so toll gelungen ist. Mit dem Gemeinschaftsgarten hoffe ich viele Menschen inspirieren zu können, ein Stück Natur in ihren Garten zurückzuholen. Geschotterte Vorgärten und Parkanlagen sind mir ein Grauen! Wir brauchen mehr Grün anstatt weiterer Bodenversiegelung!“