BEZIRK MÖDLING. In Wien erfreut sich das Caritas-Projekt der Hitzeoasen bereits großer Beliebtheit nun startet es auch in Niederösterreich: Pfarren öffnen ihre Gärten für armutsbetroffene und einsame Menschen. „Unsere Klimaoasen sind Orte der Begegnung. Wir bieten damit nicht nur armutsbetroffenen Menschen in den heißen Sommermonaten einen schattigen Rückzugsort, sondern laden zum Plaudern ein. Nicht nur Menschen in Not, einfach jeder ist willkommen“, betont Alexander Bodmann, Geschäftsführer der Caritas der Erzdiözese Wien vor Ort in der Klimaoase in Münchendorf. Seit kurzem kommen jede Woche an die 25 Gäste hierher, sitzen im Schatten bei kühlen Getränken und einer Mahlzeit, die von Freiwilligen ausgegeben wird.

Soziales Miteinander im Pfarrgarten

Die Idee hinter den Klimaoasen leitete sich ab von den im Winter angebotenen 'Wärmestuben' und weil man bei der Caritas weiß, dass Armutsbetroffene (etwa aufgrund von beengtem Wohnraum) auch unter der Hitze mehr leiden als andere, und auch die Problematik der Einsamkeit während des Lockdowns größer geworden ist - die Gespräche und der Austausch innerhalb der Gemeinden haben vielen Menschen während des Lockdowns gefehlt. „Ich habe heute einen ganz trockenen Mund vom vielen Reden, weil ich so viel nette Gespräche geführt und so viel geredet habe wie schon lange nicht mehr“, erzählt eine Besucherin der Klimaoase. Menschen in der Not zu helfen, den Zusammenhalt und das Miteinander innerhalb der Gemeinden zu stärken und dabei auf die Schwächsten in der Gesellschaft nicht zu vergessen, ist das Ziel der Klimaoasen. Denn mit Vereinsamung sinkt die Lebenserwartung, belegen Studien. Auch Armut und Hitze im Sommer erhöhen das Gesundheitsrisiko. 43 Prozent der Menschen mit niedrigem Einkommen haben ein chronisches Gesundheitsproblem, während dies nur auf 33 Prozent der Menschen mit hohem Einkommen zutrifft. „Es gibt viele Menschen, die nicht den Luxus haben einen eigenen Garten zu besitzen. Wer von Armut betroffen ist, kann auch der Hitze schwerer entfliehen. Und diese ist stellt genauso wie Armut und Einsamkeit ein großes Gesundheitsrisiko dar. Mit unseren Klimaoasen haben wir einen Ort geschaffen, wo wir Menschen niederschwellig und kostenfrei gleich auf drei Ebenen helfen können: Gegen Hitze, Einsamkeit und Hunger“, so Alexander Bodmann.

Bereits sechs Pfarren in NÖ



Insgesamt gibt es in Niederösterreich nun schon sechs Pfarren, die ihre Gärten als Klimaoase für Gäste zu Verfügung stellen. Dazu gehören neben Münchendorf, Rannersdorf, Stockerau, Mödling, Ziersdorf und Hadersdorf am Kamp. Zehn weitere Pfarren beteiligen sich in Wien an dem Projekt. „Wir merken, dass die Klimaoasen gut besucht sind. Und je mehr sich das Angebot in den Gemeinden herumspricht, desto mehr Gäste haben wir. Es ist jetzt schon klar, dass es die Klimaoasen auch nächstes Jahr wieder geben wird“, versichert Kerstin Schultes von der PfarrCaritas, die das Pilotprojekt „Klimaoasen“ in den Pfarren in initiiert hat.