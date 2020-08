Kaisergeburtstag 2020

An diesem Tag, ist Se. Hoheit mit Sr. Sisi in einer Kutsche von Perchtoldsdorf nach Kaltenleutgeben unterwegs. "Das Musikkorps der Lazarus Union" in ihren Uniformen wird Se. Majestät bei seiner Ankunft gebührend empfangen. Die „Hoch- und Deutschmeister 1809“ aus Perchtoldsdorf erweisen dem Kaiser mit einer dreifachen „General Decharge“ ihre Ehre! Danach gibt es mit Se. Kaiserlichen Hoheit und Sisi, sowie allen Gästen ein Alt-Wiener Schmankerl-Buffet im Gastgarten. Das Konzert von "Das Musikkorps der Lazarus Union" rundet diesen Nachmittag ab.