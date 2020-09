Bei Kaiserwetter und einem künstlichen Regenbogen fand am letzten Ferienwochenende in Hennersdorf der Kids Fun der Kinderfreunde Vösendorf und Hennersdorf statt.

Neben Spiel, Spaß und Spannung für die Kleinen war auch für das leibliche Wohl der Eltern gesorgt.

Auch Ltg. Abg. Hannes Weninger besuchte uns in Hennersdorf und war immer bei den Kindern zu finden

Eine tolle Veranstaltung bei der die Großen und die Kleinen Ihren Spaß hatten.

Ein großes Dankeschön an alle Sponsoren und all den fleißigen Helfern .