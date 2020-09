BEZIRK MÖDLING. 2018 gründete Rossana Ramirez de Wareka in Mödling den Verein B4U. Der Hauptfokus des Vereins B4U ist die Inklusion und Integration von Menschen mit Behinderung in jeglichen Bereichen der Gesellschaft.

Nun wurde der Verein als "Ort des Respekts" für den Preis für zivilgesellschaftliches Engagement von Respelt.net nominiert. Orte des Respekts sind überall dort, wo Menschen etwas Besonderes für unser Zusammenleben getan haben und weiterhin tun - egal ob in einer Region, Gemeinde, Straße oder online. All diese Initiativen und Vereine waren eingeladen, sich zu bewerben. Und als einziger Mödlinger Vertreter wurde der Verein B4U als Ort des Respekts anerkannt und kann jetzt gewählt werden.

Abstimmen

Noch bis 10. September läuft das Community-Voting für alle nominierten „Orte des Respekts“, Stimmen für den Mödlinger Vertreter können unter https://ortedes.respekt.net/projekte/details/project/158 abgegeben werden.

Außerdem wählt eine prominent-besetzte Jury drei Siegerprojekte aus. Das Ergebnis wird am 18. September, dem „Tag des Respekts“, veröffentlicht. Insgesamt gibt es Preisgelder in der Höhe von 6.000 Euro für die besten „Orte des Respekts“. Organisatorin de Wareka würde sich übrigens sehr über helfende Hände für ihr Projekt freuen: "Wer mithelfen will ist bei uns ganz herzlich willkommen!"