Das erst 16-jährige Sport-Multitalent Jennifer Henning aus Gumpoldskirchen ist nicht nur im Tischtennis top. Auch mit Pfeil und Bogen weiß die Schülerin umzugehen. Jetzt wurde die Nachwuchsmeisterin 2021 von Landesrat Danninger ausgezeichnet.

GUMPOLDSKIRCHEN (red.) Sie ist erst 16 Jahre jung, hat aber in ihrer Disziplin und Klasse so ziemlich alles erreicht, was man in ihrem Alter erreichen kann. Die Rede ist von der nun von Sportlandesrat Jochen Danninger als Österreichische Nachwuchsmeisterin 2021 im Tischtennis (U 15 Einzel) ausgezeichneten Jennifer Henning aus Gumpoldskirchen, die derzeit für die Europameisterschaften in Serbien trainiert. Wie sie so weit kam?

„Sport faszinierte mich immer schon – anfangs konnte ich mich allerdings nicht entscheiden, ob Bogenschießen, Fußball oder Tischtennis meine Profession ist“, lacht Jennifer Henning.

Sie hat den Bogen raus

Denn auch im Bogenschießen ist die Jugendliche NÖ Landesmeisterin. Tischtennis zu spielen, begann sie mit achtJahren. Nicht weiter verwunderlich, denn auch ihr Vater kämpfte in Meisterschaften. Ihre ersten Tischtennistrainings erhielt die sportliche Gumpoldskirchnerin im örtlichen Verein ATUS. Heute trainiert sie erfolgreich in Wiener Neudorf – 5x die Woche 2x täglich. Immer mit dem Blick auf das nächste Turnier, die nächste Qualifikation.

Kaderschmiede für Leistungssport

Möglich macht dies die für intensive Trainings maßgeschneiderte Liese Prokopp Privatschule für Hochleistungssportler in Maria Enzersdorf. „Wir haben dreimal die Woche erst um 10 Uhr Schulbeginn, damit können alle SchülerInnen ihre Vormittagstrainings absolvieren und sich danach auf den Lernstoff konzentrieren“, erklärt sie. Die Noten passen, die sportlichen Erfolge ebenso. Aktuell misst sie ihr Können im unteren Playoff der 1. Bundesliga. Ihre Ziele?



„Für die Weltmeisterschaft fehlt mir noch ein wenig, die olympischen Spiele wären es – da würde ich gerne an den Start gehen“,

verrät sie auch ihr diesbezügliches Vorbild: Sofia Polcanova, einer der stärksten Spielerinnen in ganz Österreich. In der 1. Bundesliga oberes Playoff gegen sie zu spielen, wäre Hennings Traum. Einmal stand sie gegen Polcanova bereits am Tisch – „das zu wiederholen, wäre fein“. Zumal sie nun wieder voll und ganz durchstarten kann.

Daumen drücken für die Europameisterschaften

„Die Pandemie bedeutete auch für uns TischtennisspielerInnen eine Zäsur. Trainiert wurde daheim, Video-Chats ersetzten vielfach persönliche Trainingseinheiten“, erinnert sie sich zurück. Doch nun heißt es Daumen drücken und den Europameisterschaften entgegenfiebern: „Dass wir von Jennifer Henning noch eine Menge hören werden, davon bin ich überzeugt. Zur Konsequenz und zu den spielerischen Erfolgen gratuliere ich herzlich. Das ist eine tolle Leistung, auf die auch das Land NÖ aufmerksam wurde“, unterstreicht Bürgermeister Ferdinand Köck. Unterstützt wird Jennifer Henning von Go Sport Andro.