Der lang ersehnte Start der österreichischen Automobil Slalom Staatsmeisterschaft erfolgte am 5./6.9. im steirische PS Racing Center Greinbach.

Mittendrin statt nur dabei:

der Wiener Neudorfer Alexander Nagy von Notsch-Racing-Austria.

Motiviert von der Haarspitze bis zum Gasfuss jagte Nagy (Anm. seine Freunde nennen ihn Notsch) seinen blauen Subaru über die steirische Rennstrecke. Er konnte sich am Samstag von Lauf zu Lauf steigern, jedoch verpatzte man den letzten Durchgang, was am Ende Platz 5 in der Div. II über 2000ccm 4WD bedeutete.

Starke Konkurrenz für den zielstrebigen Wiener Neudorfer

Am Sonntag war die Konkurrenz noch stärker, was den Wiener Neudorfer allerdings noch mehr motivierte und, zusätzlich mit einer Änderung am Fahrzeug Setup, einen wahren Hundertstelkrimi versprach. Die ersten beiden Plätze waren zwar von Beginn an unerreichbar, aber Nagy wollte unbedingt aufs Stockerl.

Im ersten Lauf stimmte zwar die Zeit sehr zuversichtlich, jedoch wurden ihm 4 Strafsekunden aufgebrummt, da man bei der Zieldurchfahrt zwei Begrenzungshütchen (Pylonen) durch die Luft fliegen ließ.

Im zweiten Lauf war dann die Wut im Bauch mit an Bord, aber am Ende war man unerklärlicherweise 2 Sekunden langsamer. Somit war klar, dass der erhoffte 3. Platz unmöglich zu erreichen sein wird.

Harter letzter Durchgang

Daher kam im letzten Durchgang zur Wut auch noch der Frust hinzu. Also wurde alles was möglich war in den Kampf geworfen, was am Ende ein Durchbrechen der Eine-Minuten-Schallmauer die Folge hatte (0:59,97). Das half zwar nicht zum dritten Platz, aber zu einem Erfolg für Nagy gegen den technisch überlegenen Mitsubishi Evo X und dem Porsche Turbo.

"Am Ende des Tages belegte ich in meiner Klasse Div. II über 2000ccm 4WD den 4. Platz" sagte der begeisterte Hobby Rennfahrer doch zufrieden.

Für das Finale am 3.10. wünsche ich viel Erfolg!

Fotocredits:

Danke an:

Dirk Hartung/Agentur Autosport.at