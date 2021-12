Schüler im "Team Christkind"

BEZIRK MÖDLING. Pandemie und Lockdown zum Trotz: Auch heuer betätigten sich die Schülerinnen und Schüler der Liese Prokop Privatschule als Weihnachtswichtel. Wie in den vergangenen Jahren nahmen sie an der „Pakete fürs Christkind“-Aktion von Post und Samariterbund teil.

​Mehr als 400.000 Kinder in Österreich sind von Armut betroffen. Für viele von ihnen bleiben Weihnachtsgeschenke nur Wünsche, denn ihre Eltern haben oft nicht einmal die finanziellen Mittel, um Lebenswichtiges wie Essen oder Heizung zu zahlen . Gemeinsam mit dem Samariterbund hilft die Post daher jedes Jahr, dass zu Weihnachten möglichst kein bedürftiges Kind in Österreich ohne Geschenk bleibt. Als Mitglied des #TeamChristkind kann jeder Geschenke spenden und so bedürftigen Kindern frohe Weihnachten bereiten. Die Geschenk-Pakete werden von der Österreichischen Post zu den Sammelstellen des Samariterbundes gebracht und von dort in ganz Österreich verteilt.

Seit einigen Jahren nehmen auch die SchülerInnen und LehrerInnen der Liese Prokop Privatschule an dieser Aktion teil. In mehreren Klassen wurden dafür Geschenke - trotz heuer größtenteils geschlossener Geschäfte - besorgt, liebevoll verpackt und zur Post gebracht.

Leider ist die Spendefreudigkeit der Österreicher und Österreicherinnen in den vergangenen beiden Corona-Jahren etwas zurückgegangen, umso wichtiger ist es, die Schwächsten in unserer Gesellschaft zu unterstützen, egal, wie widrig die Umstände sein mögen.

Die SchülerInnen und LehrerInnen der Liese Prokop Privatschule freuen sich daher, mit den Spielsachen, Büchern und Süßigkeiten Kindern, die es bereits in jungen Jahren schwer haben, eine kleine Freude machen zu können und wünschen allen frohe und besinnliche Weihnachten.