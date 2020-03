BEZIRK MÖDLING. Beim 34. Fremdsprachenwettbewerb der Begabten- und Hochbegabtenförderung des Landes Niederösterreich konnte Marlene Oelschlägel aus der 5. Klasse der Höheren Lehranstalt für Mode in Mödling den 2. Platz in der Kategorie „Englisch HUM“ belegen. Die Teilnahme wurde ihr durch ihre Englischprofessorin Alexandra Welkovits ermöglicht, die das Potential der Schülerin schon früh entdeckt hatte und sie daraufhin förderte. Sarah Holmen, die derzeitige Sprachassistentin der Schule und Native Speakerin, gab Marlene zusätzlich ein paar Tipps mit auf den Weg. Für ihre herausragende Leistung beim Wettbewerb wurde die Schülerin zur Siegerehrung in St. Pölten eingeladen, wo ihr ein Förderpreis von €300,- verliehen wurde.