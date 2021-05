Überlebt die Gastro?

Nach mehr als sechs Monaten konnte die Gastronomie unter Vorschriften aufsperren. Neben einer Reduzierung der Sitzplätze, Öffnungszeiten bis längstens 22.00 dürfen die Wirte ausschließlich Gäste mit negativer Testbestätigung begrüßen.

Marco Lopez, Inhaber der gleichnamigen Mödlinger Bodega: „Wir haben unsere Öffnungszeiten dementsprechend adaptiert und natürlich die Sitzplätze reduziert. Mit 21.30 geben wir das letzte Getränk aus, was für unsere Gäste kein Problem ist. Einen Laufkunden, der um 21.45 noch ein Take-away Bier wollte, musste ich jedoch enttäuschen.“ Lopez sei aber froh, nun wieder geöffnet zu haben: „Während der Krise haben wir Take-away angeboten und so Umsatz gemacht. Doch die Kommunikation mit den Gästen gehört zu einem Lokal dazu.“ Ebenfalls gute Erfahrungen mit der Akzeptanz der Gäste hat Johannes Schmid, Inhaber des Cafe Kanzlei, gemacht: „Wir hatten noch keine Diskussion über das Vorzeigen der Testergebnisse. Falls manche Kunden noch auf das Ergebnis warten müssen, so bleiben sie lieber vor dem Lokal stehen und warten bis sie den Nachweis herzeigen können.“ Schmid hat derzeit sein Kaffeehaus um insgesamt acht Tische reduziert, die einzelnen Logen hat er mit Glaswänden voneinander abgetrennt. „Da es sich um hochwertige Trennwände handelt, die gut zum Cafe passen, werden wir sie belassen.“ Durch die Krise sei Schmid gut gekommen und aus seiner Sicht sei ein Jammern ungerecht. „Allerdings gibt es uns schon seit 25 Jahren, für jüngere Betriebe war es wesentlich schwieriger,“ so Schmid.

Mit einem blauen Auge durch die Krise ist das Restaurant Pasta gekommen. "Wir haben nur im ersten lock down unsere Mitarbeiter in Kurzarbeit gehabt. Danach waren sie wieder bei uns voll beschäftigt," erzählt Geschäftsführer Harald Horvath. Da die ungarischen Mitarbeiter des Restaurants sonst nur 200 Euro Arbeitslosengeld in ihrer Heimat erhalten hätten, habe man sich zu diesem Schritt entschlossen. "Auch wollten wir nach dem lock down die Möglichkeit haben gleich wieder voll loslegen zu können," so weiter Horvath. Im Restaurant habe man in dieser Zeit den Sicherheitsvorkehrungen entsprechend die Tische mit Plexiglaswänden abgetrennt, die Zahl der Sitzplätze im Innen- und Außenbereich reduziert. "Unsere Stammgäste kamen gleich am ersten Tag und haben mehrere Stunden bei uns verbracht. Man merkte deutlich, dass ihnen nicht nur das Essen, sondern auch die sozialen Kontakte fehlten," so Horvath. Leider konnte er nicht nur gute Erfahrungen mit der Kontrolle der 3G-Regeln machen. "Obwohl zu achtzig Prozent die Kunden sehr einsichtig sind und die Kontrolle Akzeptanz findet, gibt es darunter immer Ausreißer, die sich genötigt fühlen und ungehalten werden. Sie erkennen nicht, dass das zum Schutz der anderen ist," so der Pasta Geschäftsführer.