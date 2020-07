BEZIRK MÖDLING. Am Schlossplatz in Laxenburg fand eine gemeinsame Übung der Freiwilligen Feuerwehren Laxenburg und Wiener Neudorf statt. Bei angenehmen Sommertemperaturen staunten die zahlreichen Schaulustigen nicht schlecht, als dichter Rauch aus dem Glockenturm der Pfarrkirche Laxenburg aufstieg und bereits kurze Zeit die ersten Feuerwehrfahrzeuge am Übungsort eintrafen.

Neben der Brandbekämpfung und erfolgreichen Personensuche im historischen Gebäude konnte auch ein verletzter Bauarbeiter von einem Baugerüst in knapp 20 Meter Höhe mit Hilfe einer Drehleiter gerettet werden.

Insgesamt nahmen 30 Mann und sechs Fahrzeuge an der Übung teil.