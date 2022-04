BEZIRK MÖDLING. Gleich zu Beginn des Kriegs in der Ukraine kümmerte sich VP-Gemeinderätin Mili Theil rasch um Sachspenden und lieferte diese auch selbst, gemeinsam mit Vösendorfs Bürgermeister Hannes Koza, in die Ukraine.

Nun geht es der Volkspartei Brunn darum, jenen geflüchteten Familien zu helfen, die Zuflucht in Brunn am Gebirge gefunden haben. Mili Theil plant derzeit gemeinsam mit GR Markus Pallanits ein Familienfest für alle Brunner Familien mit ukrainischen Flüchtlingen am 22. Mai 2022. Aktuell kümmert sie sich besonders um die kleinen Anliegen wie etwa jenes der kleinen Sascha: Der größte Wunsch des 7-jährigen Mädchens war ein eigener Roller, dieser konnte bereits erfüllt werden.