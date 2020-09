GUMPOLDSKIRCHEN | Zur Eröffnung der Ausstellung

„Diversita“

Werke von Ottilia Dorfer, Christine Naber,

Elinborg Ostermann und Rudolf Schar

im Bergerhaus, Schrannenplatz 5, 2352 Gumpoldskirchen

am Freitag, 4. September 2020 um 19:00 Uhr

lud die Marktgemeinde Gumpoldskirchen alle Kunstfreunde ein.

Die Eröffnung nahm Kulturreferentin GGR Dagmar Händler vor.

Ausstellungsdauer: Samstag, 5. Bis Sonntag, 13. September 2020.

Öffnungszeiten: Donnerstag bis Samstag von 15 bis 19 Uhr, Sonntag von 10 – 18 Uhr.

Ottilia Maria Dorfer

Geboren und aufgewachsen im Innviertel/Oberösterreich. Seit 20 Jahren lebe ich in Wien und arbeite im Gesundheitswessen.

Als Jugendliche hatte ich das Glück mit einer Architektin und Künstlerin die Farben unseres Gartens in Form von Klangfarbenwolken darzustellen und damit auch das Interesse zur Malerei in mir geweckt. Nach der Geburt meines Sohnes konnte ich mich der Faszination des Farbenspiels wieder hingeben.

Meine künstlerische Ausbildung absolvierte ich bei Lucia Riccelli, Michaela Litzka, Annette Lehrmann, Andrea Rozorea, Gabriele Musebrink und Marika Wille-Jais wo ich meine Technik zur Acryl Malerei verfeinerte.

Besonders die Arbeit in der Mischtechnik, das Zusammenspiel der Farben und verschiedenen Hilfsmittel verzaubern mich immer wieder.

Christine Naber

Gemalte gefühlswelten

„Meine Bilder strahlen eine eigene tiefe Harmonie aus, der sich niemand zu entziehen vermag. Die Darstellungen sprechen zum aufmerksamen Beobachter. Wenn meine Werke in die Welt hinausgehen, um ihr eigenes Leben zu leben, sprechen sie doch immer mit meiner Stimme in allen Sprachen dieser Erde. Sie werden überall verstanden“

©️ christine naber

Zahlreiche nationale und internationale Ausstellungen sowie künstlerische Beteiligung an Projekten begleiten ihren Lebensweg.

Gestalterin kreativer Plätze/Spazierwege:

Naschmeile – Bisamberg/NÖ

Musikkreativmeile – Bisamberg/NÖ

Märchenerzählplatz – Poysbrunn/

Elinborg Ostermann

Malerin aus Leidenschaft, Biochemikerin.

In Island geboren, Wien als Wahlheimat seit vielen Jahren

Künstlerischer Werdegang:

2020: Meisterklasse Gold Kunstfabrik - Wien

2019: Meisterklasse Premium Kunstfabrik – Wien

2018: Meisterklasse Kunstfabrik Wien

Seit 1986 Kurse bei verschiedenen Kursleitern, u.a.:

Aquarell:

Lydia Leydolf, Ingrid Buchtal, Voka, Joseph Zbucvik, Chien Cheng Wei

Abstrakte Malerei:

Annette Lehrmann, Andrea Rozorea, Alfred Hansl

Ausstellungen (Auszug):

2020: KreativRaum Galerie, Wien

2018/2019: Abschlussausstellungen der Meisterklasse Kunstfabrik Wien

2017: Gallerí Fold, Reykjavík, Island

2015: Gallerí Fold, Reykjavík, Island

2012: Galerie Steiner, Wien

Rudolf Schar – Le Rusch

Geboren in Mistelbach/Zaya, lebe seit 1985 in der Donaustadt. Erste kreative Versuche vor allem mit Zeichnungen in den Jugendjahren. Aus familiären und beruflichen Gründen verlegte ich danach meine künstlerischen Ambitionen auf die Fotografie. Seit 2006 habe ich, dank meiner Töchter, wieder zur Malerei gefunden. Ich arbeite in verschiedenen Techniken, bevorzuge das Aquarell und die Acrylmalerei, bin aber offen für jede Technik. Mein künstlerisches Bewusstsein ist geprägt von der Schönheit und Eigenheit und der naturalistischen Darstellung der Natur und des Menschen.

Unterricht bei verschiedenen internationalen Künstlern wie Werner Maier, Engelbert Rieger, Kristina Jurick, Erwin Kastner, Joseph Zbukvic, Lev Kaplan, Igor Sava , Chien Chung Wei. Meisterklassen 2018, 2019 und 2020 der Kunstfabrik Wien

Ausstellungen:

Wienerwaldmuseum, Eichgraben, NÖ; Kulturhaus, St. Andrä-Wördern, NÖ International Art View Vienna Wasserturm, Wien;

Schloß Wilhelminenberg, Wien,

Alt-Wiener Bund, Hofburg, Wien;

Alte Schieberkammer, Wien

Justizzentrum, Wien,

Jahresausstellung DAG, Schloß Naumburg, Deutschland Galerie Schloß Rothschild, Reichenau an der Rax, NÖ; Vienna Art Gallery, Wien

Kunstsalon Schönbrunn, Wien;

Atelier Bajadere, Neuhaus, NÖ;

Museum St. Johann in Tirol;

Gallery Manes, Prag, Tschechei,

21. internationale ECWS-Ausstellung, Krakau, Polen; 2. Int. Aquarellfestival, Kathmandu, Nepal

Museum Langenzersdorf,

Galerie Kreativraum, Wien

Fabriano Aquarellfestival, Italien

Urbino Aquarellfestival, Italien

Galerie Art Pool Vienna Ringstrassengalerien Wien

Galerie KunstReich, Bad Tatzmannsdorf "Anime senza voce" Ferrara, Italien

1st OlympiArt 2019, New Delhi, Indien Landespolizeidirektion Linz, Oberösterreich

Mitglied der Kulturvernetzung Niederösterreich Mitglied der Berufsvereinigung der bildenden Künstler Mitglied der Deutschen Aquarell Gesellschaft

Die Welt ist voller Farben, man muss sie nur sehen!