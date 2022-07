Im Juni unternahmen Mitglieder des Alpenvereins Perchtoldsdorf Sektion Teufelstein eine Wanderreise nach Albanien. Ingrid Purzner berichtet.

BEZIRK MÖDLING. "Eine große Reise stand bevor, eine Reise in ein Land von dem man noch eher wenig weiß. Man kennt zwar Albanien auf der Landkarte, aber wie ist es dort wirklich? Eine Kleingruppe von 6 Personen ist der Frage nachgegangen, hat die Chance wahrgenommen dieses Land zu erwandern und kennenzulernen.

Begonnen hat dieses Abenteuer mit der Landung in Tirana. Doch die Fahrt ging sofort nach Shkodra, eine herrliche, am See gelegene Stadt mit einer geheimnisvollen Burg (Rozafa), die wir auch besichtigen konnten.

Doch bald haben wir unseren Weg zum eigentlichen Ziel, die albanischen Alpen, Richtung Nordosten fortgesetzt.

Wir bewunderten die fast unberührte Natur, herrliche Wälder, tiefe Schluchten und tosende Wasserfälle und die nicht mehr enden wollende Berge.

Die üppige Vegetation mit unzähligen Pflanzen, die nur dort heimisch sind (endemisch) versetzte uns in Staunen.

Wir lernten das Theth- und Valbonatal mit den gleichnamigen Nationalparks kennen, ebenso die Region Kelmend, die bis nach Montenegro reicht.

Der Kontrast zwischen schroffen Bergen, dichten Wäldern und saftigen Wiesen war eine Augenweide!

Albanien ist auch reich an Wasser, das in diesen Regionen von jedem Brunnen, jeder Wasserleitung und jedem Bach genießbar ist (nicht so in Tirana).

Wir haben auf Bauernhöfen, in Gästehäusern, von Familien geführt und netten, einfachen Hotels übernachtet. Wir verbrachten 9 Tage und 8 Nächte in diesem herrlichen Land. 6 verschiedene Gastgeber haben sich um uns bemüht!

Die Zimmer waren gepflegt, sauber und die gute reine Luft ermöglichte uns herrlichen tiefen Schlaf.

Die Gastfreundlichkeit der Menschen war wirklich erfrischend und die kulinarischen Köstlichkeiten bescherten unglaubliche Geschmackserlebnisse.

Wir lernten das letzte Dorf an der albanischen Grenze zu Montenegro, das idyllische Vermosh kennen, wie auch die Bergdörfer Teth, Lepushe und Tamare und natürlich jede Menge Berge!

Wir haben in 2, leicht regnerischen und 4 Sonnentagen, 6 anspruchsvolle Touren mit ca 80 km, 4240 HM und einer reinen Gehzeit von 33 Stunden bewältigt. Mit den verdienten Pausen verbrachten wir 40 Stunden nur in den Bergen!

Wir legten einige Strecken mit robusten Geländefahrzeugen zurück um zu unseren Ausgangspunkten der Wanderungen zu gelangen.

Auf der Fähre des Koman Stausees, am letzten Tag unserer Reise, erlebten wir 2 1/2 h ruhige Stunden und konnten dabei noch einmal die faszinierende unberührte Natur genießen.

Eine längere Fahrt mit einem Kleinbus brachte uns wieder zurück in eine beschäftigte Welt, wo auch in großen Städten Staus an der Tagesordnung sind.

Das noch dichte Programm zum Abschluss, wie Mittagessen in einem Panoramahotel, Besuch des Skanderbek-Museums (Militärkommandant des Mittelalters und albanischer Nationalheld) in Kruje, Stadtspaziergang und Nachtleben in Tirana ließen uns realisieren dass das Ende unserer Abenteuerreise bereits sehr nahe war.

Der albanische Tourguide Gent hat uns sehr viel über dieses großartige Land erzählt und uns Albanien von der Seite der Einheimischen gezeigt. Dieses Volk hat für mich etwas griechische und auch ein wenig italienische Mentalität!

Aber erst der Rückflug nach Wien am nächsten Tag hat uns wieder in den gewohnten Alltag zurückgeworfen.

Doch die vielen Gesichter, Bilder, Eindrücke und Erinnerungen werden uns noch lange nicht loslassen"

(Bericht: Ingrid Purzner, Alpenverein Perchtoldsdorf Sektion Teufelstein)