https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2608778445909691&id=100003326824807. Vielen Dank an die Muenchendorfer Landwirte, Fam. Oesterreicher, Fam. Feichtinger, Fam. Augustin, welche spontan zu meinem gespendeten gekauften Futter Heu Ballen, sowie Transport, jeweils einen weiteren spendierten. Danke fuern Transport an Hr. Oesterreicher Senior. Weiterer Dank an meine fb Freunde mit Ihren Geldspenden. Da die Tiere, uebern Winter und weiterhin noch viel Futter brauchen, Pferde, Lama, Enten, Katzen usw.,bitte besucht das Tierheim, bringt Futter mit, oder spendet Geld, nähere Infos entnehmt bitte der Homepage.