GUMPOLDSKIRCHEN | Mit einem „Soft-Opening“ begrüßten bereits am Freitag, dem 4. Sepember 2020 die „Shellac Strikers“ am Stand von Familie Otmar Schnitzer beim Wasserleitungshaus die zahlreichen Gäste, die sich auf selbst gekelterten frischen Most und Sturm freuen konnten.

Die Shellac Strikers wurden 1982 gegründet; es handelt sich um eine Bigband aus dem Wienerwald.

Schon zum achten Mal spielte die beliebte Bigband einen Tag vor Eröffnung des Gumpoldskirchner Weinherbstes auf dem Wasserleitungsweg.

Zahlreiche Liebhaber der Jazzmusik waren gekommen und genossen das herrliche Spätsommerwetter.

War die Most- und Sturmmeile – übrigens eine Idee der damaligen Tourismusbüro-Leiterin Sigrid Steinberger – viele Jahre nur in Gumpoldskirchen präsent, hat sie so großen Anklang gefunden, dass sich die gesamte Thermenregion 2011 anschloss und zur längsten Schank der Welt ausweitete. Aufgrund der Corona-Situation werden die Veranstaltungen heuer entsprechend angepasst und finden an verschiedenen Orten statt:

• Genussherbst – Kirchenplatz, Kirchengasse, Schrannenplatz – 12. & 13.9.

• Gumpoldskirchner Musiktheater im Weingut Straitz - 12. & 13.9.

• Duo Gratzl/Ruzicka im Weingut Schabl – 10.9.

• Gebirgsaufschießen am 19.9. um 15 Uhr am Kirchenplatz

• Jazz mit Otto Lechner und Georg Graf im Weingut Gebeshuber – 19.9.

• Weanarisch am Hochkräutl – 23.9.

• Kulinarisches Erlebnis im Gasthof Keller – 25.9.

• Ralley Historale – 27.9.- 9:15 Uhr am Schrannenplatz

• Tag der offenen Kellertür – 17. & 18.10.

Weitere Informationen: Tourismusbüro: 02252/63536

tourismus@gumpoldskirchen.at