Letzte Woche fanden am Gymnasium Perchtoldsdorf zwei Workshops unter dem Titel „Future Star – Rette die Welt!“ statt. Das Konzept erarbeitete Initiatorin Mag. Birgit Winter (Lehrerin für Digitale Grundbildung und Mathematik ) gemeinsam mit Martha Günzl (gf. Gemeinderätin und Mitglied der überparteilichen Dekarb-Arbeitsgruppe Ernährung).

Perchtoldsdorf4Future

Dabei erfuhren die Schüler*innen von den 17 Nachhaltigkeitszielen der UNO und den verschiedenen Dekarb-Arbeitsgruppen von Perchtoldsdorf4future. Die Motivation zu selbstwirksamem Handeln in der unmittelbaren Umgebung stand dabei im Vordergrund.

Ideen und Wünsche

Dazu kamen am Ende des Workshops die Jugend-Gemeinderät*innen Larissa Drescher, Jakob Korosec und Christoph Müller zu Besuch. Sie stellten die einzelnen Dekarb-Arbeitsgruppen vor und luden dazu ein, sich aktiv zu beteiligen. Zum Abschluss wurden Ideen und Wünsche der Schüler*innen an die Arbeitsgruppen gesammelt. Auch Bildungsreferentin Dr. Doris Fischer-See (Projekt „Forschung-Jugend-Zukunft“) freute sich über die vielen guten Ideen der Jugendlichen.

Das positive Feedback der Schüler*innen motiviert alle Beteiligten zu weiteren Workshops im kommenden Schuljahr.

Infos über die Arbeitsgruppen: https://perchtoldsdorf4future.wordpress.com/