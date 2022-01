In Vösendorf wird 2022 ein starker Fokus auf die Jugend gelegt. Mit dem neuen und modernen Sportzentrum in der Kindbergstraße hat sich die Marktgemeinde bereits ein ambitioniertes Projekt vorgenommen, doch dabei soll es nicht bleiben. Im Zuge der Revitalisierungsarbeiten soll ein neuer Pumptrack entstehen. Hierbei handelt es sich um eine künstlich angelegte Bahn mit Wellen und steilen Kurven, auf der man sich nur durch den Einsatz seines eigenen Körpergewichtes fortbewegt. Ausgelegt ist ein solcher Kurs vor allem für BMX-Räder, Skateboards und Roller.

Für Bürgermeister Hannes Koza nimmt der Ausbau der Freizeitaktivitäten für Jugendliche einen hohen Stellenwert ein. „Das Sport- und Freizeitangebot wurde in der Vergangenheit eher beiseitegeschoben, ich möchte hier einen stärkeren Fokus daraufsetzen.“ Hervorheben möchte Hannes Koza dabei geschäftsführende Gemeinderätin Birgit Petross, welche einen „großen Einsatz für die Jugend in Vösendorf leistet“ und ohne die dieses Projekt nicht umgesetzt werden könnte. Wichtig ist Hannes Koza auch die Meinung der Jugendlichen, die von dem neuen Pumptrack am meisten Gebrauch machen werden. „Uns ist es wichtig zu hören, was sich die jungen Menschen in Vösendorf vorstellen und wünschen. So können wir Lösungen erarbeiten, mit denen alle zufrieden sind.“

Daher wird es am Dienstag, den 1. Februar, eine „Ideenwerkstatt“ in der Kantine des neuen Sportzentrums geben, an der sich interessierte Jugendliche beteiligen können. Gemeinsam mit politischen Vertretern, Architekten und Mitgliedern des Bauamtes sollen Ideen und Vorschläge für die Umsetzung des neuen Projektes gesammelt werden. „Ich hoffe auf einen guten Input vonseiten der Bevölkerung und freue mich auf die schlussendliche Umsetzung“, bekräftigt Hannes Koza.