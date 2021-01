Eiseskälte in Österreich bei bis zu Minus 18 Grad: Am Wochenende kommt die Bibber-Kälte

Die kommenden Tage werden winterlich und sehr kalt.

Es bleibt über das Wochenende winterlich in Österreich - und kalt. Das geht aus der Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik vom Donnerstag hervor.

Im Westen und Süden verläuft der Samstag überwiegend sonnig und auch weitgehend trocken. Von Salzburg nord- und ostwärts hingegen überwiegen die Wolken und vor allem an der Alpennordseite und in Staulagen in Niederösterreich ziehen immer wieder Schneeschauer durch. Der Wind weht im Bergland und im östlichen Flachland lebhaft, sonst nur schwach bis mäßig aus Nordwest. Auf Frühtemperaturen von minus 18 bis minus zwei Grad folgen Tageshöchstwerte von minus sechs bis plus ein Grad.

Am Sonntag Minus 13 bis minus zwei Grad hat es in der Früh, am Tag höchstens minus fünf bis plus ein Grad

Archiv: Robert Rieger

Prognose: wetter.at

Fotos: Robert Rieger Photography

© Circus & Entertainment Pics by Robert Rieger