Am Sonntag, 18.09.2022 veranstaltet die Marktgemeinde Perchtoldsdorf und der Tourismus- und Ortsverschönerungsverein Perchtoldsdorf (TOP) von 11:00 bis 17:00 Uhr wieder gemeinsam den Perchtoldsdorfer Tag des Sports mit Zentrumslauf.

Vereine präsentieren sich

"Mit dieser Präsentationsmöglichkeit für unsere Sportvereine will die Marktgemeinde Perchtoldsdorf das freiwillige und unermüdliche Bemühen der Vereine, wieder zu einer gewissen Normalität zurückzukehren, unterstützen" erklärt die für Vereine zuständige geschäftsführende Gemeinderätin Johanna Mayerhofer.

"Das Konzept, den Tag des Sports der Gemeinde mit dem Zentrumslauf des TOP zu verbinden, ist die letzten beiden Male voll aufgegangen und auch heuer werden wir am 18. September gemeinsam wieder ein schönes Open Air Sport-Event am Marktplatz zustande bringen" zeigt sich auch TOP Obmann Martin Fürndraht erfreut.

Mitmachstationen und Zentrumslauf

Beginn ist um 11:00 Uhr mit einem Frühschoppen und der Blasmusik-Kapelle Perchtoldsdorf.

Die Sportvereine und gewerblichen Sportanbieter präsentieren sich auf dem Marktplatz und an vielen Mitmachstationen wie Kistenklettern, Ballgeschwindigkeitsmessung, Tenniswand u.v.m., können die Besucher/innen ihre Geschicklichkeit ausprobieren. Für Kinder gibt es einen Stempel-Sammelpass mit dem für fleissiges Mitmachen schöne Preis gewonnen werden können. Die Laufstrecke des Zentrumslaufs führt über den Marktplatz, das Fuggergassl, die Neustiftgasse wieder zurück zum Marktplatz. Kinder und Jugendliche bis Jahrgang 2003 zahlen keine Startgebühr beim Zentrumslauf.

Bühneshows und Ehrungen

Die Tag-des-Sports-Bühne für Bühnenshows und Präsentationen der Sportvereine wird beim Leonhardibrunnen aufgebaut. Am späteren Nachmittag werden Perchtoldsdorfer Sportler/innen und Mannschaften von Bürgermeisterin Andrea Kö geehrt.

Turmbierfest

Für die Verpflegung der Besucher sorgt das Restaurant Alexander mit seinem gleichzeitig stattfindenden Turmbierfest vor dem Rathaus.

Die Planung und Organisation des "Tag des Sports" übernimmt, wie bei den letzten beiden Malen, Herwig Heider. Für den Zentrumslauf ist Michael Kniha federführend.