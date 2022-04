Am Dienstag, den 5. April, machte sich erneut ein Hilfskonvoi von Vösendorf in Richtung Ukraine auf den Weg. Wie schon einen Monat zuvor begleitete Bürgermeister Hannes Koza, in Zusammenarbeit mit der ukrainischen Botschaft, selbst die Lieferung in das Kriegsland. Vorrausgegangen ist der Aktion eine Spendenaktion vonseiten der Gemeinde. „Wir konnten unglaubliche EUR 25.000.- sammeln“, berichtet Hannes Koza. „Mit diesem Geld haben wir notwendige Lebensmittel eingekauft und dann direkt in die Westukraine gebracht.

Ziel war die Stadt Uschgorod, an der slowakisch-ukrainischen Grenze. Empfangen wurde Hannes Koza vom ukrainischen Parlamentsabgeordneten Igor Negulevskiy, welcher im Auftrag der ukrainischen Regierung die Krisenkoordination in dem Gebiet leitet. Hannes Koza berichtet bei der Einreise von einem beklemmenden Erlebnis. „Auf einem Acker waren provisorische Soldatengräber am Straßenrand ausgehoben worden. Junge Männer, die in den Krieg geschickt wurden und in ihrer Heimat nun die letzte Ruhe gefunden haben.“

In Uschgorod angekommen wurden die Hilfsgüter aus- und umgeladen. „Es war mir wichtig, selbst vor Ort zu sein“, so Hannes Koza. „Ich habe den engagierten Menschen, die gespendet haben versprochen, darauf zu achten, dass die gesammelten Spenden sicher und ohne Probleme dort ankommen, wo sie am meisten benötigt werden.“

Ursprünglich war die Heimreise erst am darauffolgenden Tag geplant. Der Krieg erreicht jedoch immer öfter auch die westlichen Landesteile. Nach mehrfachem Flieger- und Sirenenalarm beschloss man, die Heimreise früher als geplant anzutreten. Da es öfters Angriffe in der Nähe der westukranischen Stadt Lwiw, Lemberg, gibt, werden auch in Regionen wie Transkarpatien die Alarmsysteme aktiviert.

„Wir wollten uns gemeinsam mit dem österreichischen Botschafter in der Ukraine die Lage vor Ort ansehen“, erzählt Hannes Koza. „Am Weg wurden wir jedoch alle von den Alarmsirenen überrascht und mussten uns kurzfristig in Sicherheit bringen.“ Gemeinsam mit dem Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Vösendorf, Amang Hajo, welcher den Konvoi ebenfalls begleitet hat, ging es schließlich zurück nach Österreich.

Hannes Koza verspricht, die „Unterstützung und Hilfe Vösendorfs“ werde weiterhin bestehen.